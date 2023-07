Dal Festival di Sanremo all'Aquafan, Will: "Siete fortunati a vivere a Riccione, è un posto accogliente"

“Per me è la prima volta in Aquafan. Quando canto sto bene, qui ancora di più”. Per la terza tappa di Maxibon Music Wave al parco acquatico di Rimini è arrivato Will, William Busetti, conosciuto dal grande pubblico per la sua recente partecipazione al Festival di Sanremo 2023, dove ha portato il brano “Stupido”. Il suo festival è iniziato dai Giovani ed è poi passato ai big, iniziando la carriera con i provini di X Factor, ottenendo poi un disco di platino con il singolo 'Estate' e infine la consacrazione con Sanremo. Il giovane cantautore, classe 1999, è originario di Vittorio Veneto.

Il frontman Franky ha chiacchierato un po’ con Will, che ha dichiarato: “Quando si canta si sta sempre bene. Qui a Riccione siete fortunati a viverci. E’ un posto bello, solare, accogliente, avete il mare, la spiaggia, e l’Aquafan”.

Dopo l’omaggio a Michele Zarrillo con ‘Cinque giorni’, Will ha chiuso il suo appuntamento in Piscina Onde con ‘Estate’, ispirato al capolavoro di Lewis Capaldi, che gli ha fatto ottenere un disco di platino. Prima di salutare tutti, Will ha suonato come da rito la campana di Aquafan per dare il via alla maxi onda Monkey Wave.

Il prossimo appuntamento più atteso con Maxibon Music Wave è per Martedì 1 agosto con ospiti The Kolors.