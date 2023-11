La stagione autunnale del Centro Termale è all'insegna del relax e del benessere

La stagione autunnale di Riccione Terme è ricca d'appuntamenti all'insegna del benessere e del relax. A tal proposito, nel fine settimana di venerdì 17 e sabato 18 novembre gli spazi della struttura sono pronti ad accogliere i propri ospiti (single, coppie, gruppi d'amici e famiglie) per “Foliage e Frutti d’Autunno” e “L’Attesa del Natale” nelle giornate di venerdì 24 e sabato 25 novembre.

Due appuntamenti, durante i quali godere del rilassamento e dei trattamenti benessere e bellezza rigeneranti nell’atmosfera tipicamente autunnale e di preparazione all’ultimo mese dell’anno e che condurrà alle festività natalizie.

Una totalizzante immersione nel benessere termale sensoriale che comprende piscine termali di acqua sulfurea salso bromoiodica e magnesiaca con idromassaggi, idropercorso vascolare, getti a cascata, arcobaleno dei sensi, cascatelle per il massaggio cervicale, sentiero emozionale, sorgenti dell’io, cascata a fungo, grottini con miorilassamento all’infrarosso, sala relax e aquafitness.

Ciascun fine settimana sarà incentrato attorno ad una tematica particolare, ognuno con due rispettivi rituali ideati e incentrati attorno alla cura del viso e l’altro a quella del corpo. Si tratta di self teatrement da godere in assoluta autonomia e a piacimento, scegliendo il luogo e il momento di effettuazione.

Nelle giornate di venerdì 17 e sabato 18 novembre, sarà la volta della maschera viso purificante al fango termale e dello scrub corpo al mosto d’uva mentre per il fine settimana conclusivo del mese di novembre sarà proposta la maschera viso idratante equilibrante alla vaniglia e lo scrub corpo arancia, cannella e zenzero.

Spazio anche ai più piccoli. Infatti, i bambini possono accedere al percorso termale sensoriale e alle piscine termali a partire dai 6 anni di età e il “Rituale Baby” è lo straordinario e divertente self treatment studiato appositamente per loro durante i due eventi, per sentirsi coccolati proprio come i grandi.

Ma non è tutto, poichè per coloro che non sono "mai sazi" di benessere e bellezza, in abbinamento all'ingresso al percorso termale sensoriale può sempre contare sulla proposta dell’Oasi Spa di Riccione Terme, alquanto ricca e

composta da trattamenti viso, corpo e capello, oltre a un’offerta differenziata di pacchetti benessere termali e

a un vero e proprio menu di massaggi.

In occasione di questi piacevoli weekend, sarà possibile effettuare l’ingresso al percorso termale sensoriale e alle piscine termali riscaldate sia al mattino che nel pomeriggio il venerdì, mentre il sabato al mattino fino alle ore 12:30.

L’ingresso è al costo di 25€ per gli adulti, mentre 15€ per i più piccoli.

E’ consigliata la prenotazione telefonica

A tutti gli ospiti è riservato inoltre uno sconto del 20%, pensato in occasione degli imminenti acquisti e doni natalizi. Lo si potrà utilizzare presso il Beauty Shop di Riccione Terme oppure sullo shop online della struttura termale.