Apple affascinata dalla riviera: uno scatto al mare conquista fa il giro del mondo

Una foto scattata questa estate sulla spiaggia di Torre Pedrera, a Rimini, è stata scelta e pubblicata da Apple sul suo account Instagram ufficiale. Uno scatto che rende orgogliosi anche gli amministratori, che condividono l'immagine sui social, dal sindaco di Rimini Andrea Gnassi al presidente della regione Stefano Bonaccini che sul suo profilo facebook definisce lo scatto meraviglioso.

Una foto di Matteo Fagiolino (@thelittlebean). Scrive il fotografo: "Un pomeriggio di agosto, dopo un lungo periodo di distanziamento sociale, siamo in vacanza in famiglia quando il sole tramonta e illumina perfettamente i volti dei miei nipoti. Questo è un ritratto della loro bellissima innocenza e un ricordo di un momento di pace in questi tempi difficili".