Genitori e figli di fronte al problema della droga: incontro con il Centro per le famiglie

Mercoledì, alle 20, al Centro per Famiglie di Bellaria Igea Marina si svolgerà un incontro condotto dal dottor Edoardo Polidori (Direttore del Servizio dipendenze patologiche di Rimini e Forlì) sul tema delle dipendenze da sostanze, rivolto a genitori, insegnanti e educatori del territorio. I dati diffusi dal Ministero della salute mettono in evidenza un aumento del consumo incontrollato di alcol, di sigarette e cannabinoidi anche in seguito alle limitazioni imposte dalla pandemia, cui tutti quanti abbiamo dovuto sottostare, ma durante il quale i giovani hanno pagato un prezzo altissimo nei termini di perdita di socialità e di esperienze formative.

Il dottor Polidori affronterà questo tema centrando l'attenzione sulla relazione educativa fra genitori e figli, sull'importanza di avere sempre un'attenzione sensibile e un atteggiamento di ascolto nei confronti dei ragazzi e delle ragazze. Per i genitori mantenere una relazione autentica soprattutto in quella fase della vita che è l'adolescenza dei figli, può significare offrire strumenti critici ai ragazzi per poter scegliere cosa fare davanti a comportamenti a rischio come l'assunzione di sostanze.

L'incontro di domani sarà in presenza, previa prenotazione via mail a c.massaccesi@comune.bellaria-igea-marina.rn.it; in alternativa, sarà possibile seguire l’incontro in diretta streaming sulla pagina Facebook del Comune di Bellaria Igea Marina.