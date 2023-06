La grafologa della televisione Mirka Cesari svela in discoteca i segreti di Luca Onestini

Luca Onestini, l’amato dj, ex calciatore e modello della Casa del Grande Fratello Vip, sotto la lente d’ingrandimento di Mirka Cesari la psicografologa che ha fatto conoscere la grafologia agli italiani in televisione svelando i segreti di migliaia di personaggi nelle più seguite trasmissioni televisive di Rai e Mediaset .

L’incontro è avvenuto al Top Club Frontemare di Rimini nella serata inaugurale dell’estate 2023 diretta da Cristina Venzi e che oltre alla performance alla consolle di Luca Onestini, in tour nei principali locali della costa, ha visto on stage il grande dj Gianni Morri e la vocalist Eleonora Rossi.

“Scrivere è un riflesso condizionato e la grafologia è uno valido strumento per far emergere i messaggi dell’ io più profondo e più nascosto della nostra personalità – Ha spiegato Mirka Cesari –. Dall’analisi dello scritto di Luca Onestini emerge una grande intelligenza creativa che gli permetterà di avere sempre più successo nel mondo dello spettacolo, Luca ama il suo lavoro al quale dedica professionalità e passione e lo fa con facilità in quanto si diverte. Le lettere dell’alfabeto “o” e “a” con i loro occhielli e astine mettono in luce la sua sensibilità e il suo forte senso artistico. Dalla sua firma si evidenzia una predisposizione in particolare nella recitazione, ma per diventare un bravo attore deve studiare di più e di questo non mostra molta volontà".

"Romantico e sentimentale, quando si innamora è un uomo fedele e coinvolgente, capace di grande passione; l’ asola della lettera “l” ci svela la sessualità di una persona, in Luca emerge una forte predisposizione all’ ars amatoria che lo accompagnerà per tutta la sua vita anche nella vecchiaia. Il cuore vicino alla firma è un piccolo segno di vanità, significa che chi scrive si piace moltissimo…”

Nei suoi 30 anni di carriera televisiva Mirka Cesari ha analizzato migliaia di personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport, della politica e anche della storia, da Carlo V fino alla mitica Regina egiziana Cleopatra. Tra i personaggi dello sport annovera tutti i piloti della Formula 1 da Schumacher a Barrichello, ha redatto il profilo di oltre 100 campioni di calcio del presente e del passato, attraverso il loro autografo. Tra i personaggi dello spettacolo ha analizzato attori, cantanti, e coppie famose tra cui Gigi Proietti, Enrico Montesano, Stefania Sandrelli, Emma, Renato Zero, Sofia Loren, Simona Ventura, Pippo Baudo, Carlo Conti, Fiorello, Ennio Moricone, Valeria Marini, Monica Bellucci, Maria De Filippi, Paolo Bonolis, Gianni Morandi, Tiziano Ferro, Francesco Renga, Jerry Scotti, Raoul Bova, Maria Grazia Cucinotta, Scamarcio, Marco Mengoni, Mara Venier, Lino Banfi, Pino Daniele, Alvaro Vitali, Lorella Cuccarini, Paola Perego, Claudio Baglioni , Vasco Rossi, Vince Tempera, Terence Hill, Vincenzo Salemme, Rita Pavone, Diego Abatantuono, Ilary Blasi, e Totti, Brad Pitt e Angelina Jolie, Claudio Amendola e Francesca Neri Fino ad arrivare ai politici e capi di stato tra cui Alberto di Monaco, Chirac, Zapatero, Blair, Schroeder, Barack Obama, Gorba?ëv e tutti i politici italiani da Giulio Andreotti in poi.