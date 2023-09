La Grotta di Onferno è stata riconosciuta come patrimonio Universale Unesco

La Grotta di Onferno, nota fin dal XIX secolo, è di gran lunga la cavità più conosciuta della Romagna orientale. Si tratta di un traforo idrogeologico che si sviluppa in un blocco alloctono di gesso macrocristallino. Da martedì (19 settembre) Onferno è stato riconosciuto patrimonio Universale Unesco. L’annuncio è stato dato a Riyad, in Arabia Saudita. Grande soddisfazione da parte del sindaco di Gemmano Riziero Santi: “Ringrazio la Regione Emilia-Romagna e tutti quelli che hanno creduto e lavorato insieme a noi a questo progetto”.

Un tempo il nome della località era Inferno (dal latino infernum: luogo basso e oscuro, per la presenza di grotte) e solo agli inizi dell'Ottocento venne mutato in Onferno dal vescovo di Rimini, che non desiderava una tale denominazione nella sua diocesi. Tra le attività principali vi erano l'estrazione e la cottura del gesso, protrattesi fino agli anni Cinquanta del secolo scorso. Sulla sommità della rupe, dove un tempo sorgeva il castello, rimane un piccolo borgo in bella posizione panoramica sulla riserva e i territori circostanti: verso nord si riconosce l'inconfondibile profilo di San Marino, più a est il mare. Il centro visita, situato nell'antica pieve di Santa Colomba, è il punto di riferimento per le visite guidate alla grotta e le escursioni lungo gli itinerari.