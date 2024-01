Ottant'anni fa il bombardamento al Tempio Malatestiano. "Ridussero Rimini in un cumulo di macerie"

"Ottant'anni fa, il 29 gennaio 1944, alle 11.50, tre bombe cadono sul nostro Tempio Malatestiano: si salva praticamente solo la facciata, tutto il resto va pressoché distrutto. Quello fu solo uno dei 396 disastrosi bombardamenti che in undici mesi, dal 1° novembre 1943 alla liberazione del 21 settembre 1944, ridussero Rimini in un cumulo di macerie, trasformandola una città fantasma. I riminesi diedero uno straordinario esempio di coraggio, resistenza e poi di speranza, rialzandosi in fretta dalla devastazione". Lo ha dichiarato Jamil Sadegholvaad, sindaco di Rimini, ricordando l'80esimo anniversario del bombardamento del Tempio Malatestiano, nel gennaio 1944, sottolineando la forza della speranza dei riminesi. "Mai più guerre", ha concluso il sindaco, in un post sul suo profilo Facebook.