Guida Michelin, Il Piastrino conquista anche la stella verde. Quattro le eccellenze nel Riminese

E’ stata svelata la 69esima edizione della Guida Michelin e la selezione dei ristoranti 2024 presenta quest’anno una novità anche per quanto riguarda il panorama Riminese. Il ristorante Il Piastrino, di Pennabilli, è entrato tra le 13 nuove stelle verdi, che portano il totale dei ristoranti in Italia con questo emblema a 58. La Stella Verde è un simbolo che contraddistingue i ristoranti in prima linea sul fronte della sostenibilità e può essere attribuito a qualsiasi ristorante, non solo ai ristoranti Stellati o ai Bib Gourmand. Nell’assegnare il riconoscimento, gli ispettori prendono in considerazione molteplici fattori: la produzione delle materie prime, il rispetto del lavoro e il supporto dei produttori locali, la riduzione degli sprechi, la gestione dei rifiuti, le azioni mirate a minimizzare l’utilizzo delle risorse energetiche e l’impatto della struttura sull’ambiente, la formazione sostenibile dei giovani, sono solo alcuni dei temi.

Il ristorante Il Piastrino di Pennabilli si trova nel cuore di Parco Begni. L’anima del Piastrino sorge sulle mura di un antico casale immerso nel verde. L’amore per il territorio e per questo casale ha fatto sì che venisse ristrutturato, nel 2007, dalla Pro loco di Pennabilli e dallo stesso chef Agostini. Interventi di ammodernamento che non hanno intaccato il calore e l’accoglienza dell’ambiente. Il desiderio era vedere la rinascita di un luogo dove le persone potessero sentirsi a casa, con lo stesso calore e semplicità.

Il 2020 ha portato un’evoluzione negli spazi, nei materiali e nel modo in cui il Piastrino intende parlare ai propri clienti, così da fondere sempre di più l’esperienza gastronomica con il palcoscenico unico di Pennabilli e del Montefeltro. Nasce così il Food Garden, stanza nel verde dove i profumi della cucina si fondono con il balsamico degli abeti e la freschezza della clorofilla del prato.

Nel Riminese quattro stelle Michelin

La nuova guida ha continuato a premiare quattro eccellenze della ristorazione riminese. Oltre a Il Piastrino, con la novità della stella verde, prendono parte alla prestigiosa classifica con una stella Michelin Abocar Due Cucine di Rimini, Guido a Rimini-Miramare e l’Osteria del Povero Diavolo a Torriana. Nella regione Emilia Romagna sono in totale 22 i ristoranti inseriti nella guida, l’unico a ricevere le tre stelle è l’Osteria Francescana di Modena.