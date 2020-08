I commercianti al lavoro per occuparsi di piante e fiori: al via un nuovo progetto

A Bellaria Igea Marina nasce una nuova sinergia tra esercenti dell’Isola dei Platani, in particolare di via Ionio, e Amministrazione Comunale, grazie alla quale saranno ora gli stessi titolari dei negozi presenti sulla via, ad occuparsi della cura e della manutenzione del verde. L’iniziativa riguarda il tratto compreso tra piazza Matteotti e piazza di Vittorio, e vede anche la partecipazione dei RomagnaBanca Bcc che si è resa disponibile per il ricovero delle attrezzature necessarie e per la fornitura delle risorse idriche per le piante. L’Amministrazione Comunale, dal canto suo, ha già provveduto alla sistemazione e alla riqualificazione delle fioriere presenti nell’area (2.400 euro la spesa, comprensiva anche di analogo intervento in via Torre), oltre venti aiuole che accolgono formio, rosmarino e altre piante perenni.



L’esperienza avviata in via Ionio rappresenta un esempio virtuoso di rapporto tra pubblico e privato, in cui i commercianti contribuiranno in prima persona a mantenere decorosa e accogliente la porzione di territorio in cui sorgono le proprie attività: un “modello” a cui l’Amministrazione guarda positivamente, anche con la prospettiva di replicare tale sinergia in altre zone della città.





