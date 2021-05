I piatti "a stelle e strisce" sbarcano a Riccione e prendono per la gola turisti e romagnoli

In occasione dell'apertura ci sarà una sorpresa per chi indosserà qualcosa di americano

I sapori della cucina americana sbarcano nella Perla Verde con un nuovo progetto. Il Club del Sole, gruppo leader in Italia delle vacanze al mare, da sabato sabato ci mette anche un pizzico di America. Anzi, di Hamerica’s, con la H davanti perché nel ristorante dell’International Riccione l’America è Home, casa. Con questa nuova partnership il gruppo offre un nuovo servizio non solo agli ospiti dei due Camping Village, International e Romagna, ma a tutta la riviera. Il ristorante Hamerica's, in via Torino, sarà aperto tutto l’anno per offrire il tipico “American Food”.

Sabato dalle 19 alle 21.30 si terrà l’Opening Night Hamerica’s Riccione. Il tema della serata sarà “Dress up and Drink!”. Indossando o portando qualcosa di americano e assaggiando tutti i gusti dell’America, la birra sarà in omaggio. Non mancherà la musica con gli StringOnionBros che suoneranno live. Da sabato, il locale sarà aperto ogni giorno con i suoi sapori unici, ricercati e autentici, che attraversano gli Stati Uniti, dalla East Coast alla West Coast. Una Route 66 del Gusto in Romagna: dai Burger di New York alle Bowls della Florida, dalla smoked meat della Carolina del Sud allo street food messicano, dai dettagli in stile vittoriano delle ville di San Francisco alle atmosfere ricercate dei loft di Manhattan.

Se il gusto è tipicamente americano, la qualità resta italiana, dopotutto siamo nella “Food Valley” d’Italia: per i Burger di manzo viene usata solo carne fresca di Fassona piemontese della macelleria Oberto mentre i Burger di pollo sono fatti con petti di pollo freschi, italiani, allevati a terra. E poi ancora la lavorazione della smoked meat “Slow and low” come nella migliore tradizione: lunghe ore di marinatura e una cottura a basse temperature con legno di Faggio del Monte Fumaiolo, secondo le ricette americane. E, ancora, suggestioni TexMex, Bowls, pizze nella versione classica ma anche american style super farcite, fritti di pesce e le “fries”. Il tutto accompagnato da birre alla spina per finire con la Cheesecake artigianale.

All’Hamerica’s di Riccione ci saranno durante la settimana offerte speciali, anche per i compleanni e per i bambini.