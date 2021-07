Successo anche per la nuova edizione de "I Saraceni", la rievocazione storica firmata Comitato Borgata Vecchia andata in scena negli scorsi giorni a Bellaria Igea Marina. Un ottima risposta da parte del pubblico anche per il tributo a Lucio Dalla, proposto in piazza Don Minzoni dallo stesso Comitato Borgata Vecchia.