I social raccontano un anno di Rimini con la mostra 365Clickrimini

Un anno di scatti sui social. Apre sabato 10 luglio al Visitor Center della Rimini Romana in Corso D'Augusto 235, il percorso fotografico voluto da Visitrimini, per raccontare la vita del capoluogo romagnolo. La mostra 365Clickrimini prende il via da un concorso fotografico online, che ha raccolto oltre 900 immagini, scattate per i social, di cui le 54 in mostra sono una selezione. L'intento, spiega la società di promozione, è "presentare in modo inedito una Rimini che può essere vissuta anche con il cappotto e l'ombrello, ma che non per questo perde il suo fascino, la sua attrattiva. Una città che vive tutto l'anno". Accanto alle immagini, gli autori descrivono l'emozione che hanno provato nel momento in cui l'hanno scattata: un contributo aggiuntivo di emozione in parole, che diventano narrazione. D'altronde la città è "crocevia di persone" e "luogo di incontro fin dall'epoca Romana". La sede dell'esposizione non a caso è il Visitor Center della Rimini Romana, in pieno centro storico, a fare da "cornice all'evento, con il suo racconto di una Rimini importante, di cui ancora oggi mostra le preziose testimonianze e che danno il senso del valore culturale di una città dalle origini antiche e protagonista della storia".