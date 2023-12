Dall'idea del primo tritacarne a un polo leader nella ristorazione, il gruppo festeggia 50 anni di lavoro

E' il 1974 quando Oriano Tamburini ha un’importante intuizione e decide di produrre macchine per la ristorazione professionale, così nasce il primo tritacarne e subito dopo la sua azienda: la Fimar. Passo dopo passo, anno dopo anno, Fimar diventa una spa, che detiene oggi dopo 50 anni di attività 5 brands (Fimar, Easyline, Forcold, Forcar Refrigeration e Forcar Multiservice) riconosciuti in 105 paesi nel mondo, con oltre 100 dipendenti e collaboratori, più di 6.000 codici macchina e 200.00 macchinari e ricambi venduti in un solo anno.

Il brand Fimar è specializzato in macchine per la ristorazione professionale rigorosamente Made in Italy; fiore all’occhiello della produzione sono i tritacarne, le impastatrici, le macchine per la pasta fresca, gli stendipizza i taglia verdura, i pelapatate, i lavacozze e tanto altro.

Easyline è un brand dedicato alla piccola ristorazione e snack bar con macchinari di importazione, selezionate dai tecnici e con prezzi competitivi, Forcar Multiservice si dedica all’ospitalità con una gamma di tavoli e carrelli inox, carrelli in legno, per la colazione, per lo sbarazzo, sterilizzatori, chafing dish, prodotti per la pulizia e tantissimo altro.

Infine l’azienda ha creato una gamma dedicata alla refrigerazione Forcar Refrigeration e Forcold con prodotti di importazione di qualità che copre tutta la linea del freddo, dagli armadi refrigerati, ai tavoli, congelatori, abbattitori, tavoli pizza, pasticceria e vetrine refrigerate di ogni tipo. 40.000 metri quadrati ubicati a Villa Verucchio in provincia di Rimini, 5 stabilimenti a poca distanza l’uno dall’altro creano un polo di produzione e commercializzazione unico in Italia per macchine per la ristorazione professionale, la refrigerazione e l’ospitalità.

Forza dell’azienda non è solo la produzione ma anche la logistica di 17.000 mq che riesce a spedire la merce in 24/48 ore in Italia.

Un’azienda che anche durante questi difficili anni ha continuato a innovarsi e crescere, con un grosso investimento nell’automazione di macchinari per il taglio laser e con l’acquisto di un ulteriore stabilimento per aumentare la linea produttiva. Fimar spa nonostante la sua grandezza e forza cresciuta negli anni, rimane un’azienda a gestione familiare con valori e principi importanti; Oriano Tamburini come fondatore ed amministratore, la figlia Eleonora alla direzione generale e dal marito Ciro Lavezzi come responsabile ufficio acquisti. Fimar adotta il modello organizzativo e gestionale 231 e rispetta i valori del codice etico aziendale. Il team di Fimar spa si congratula inoltre con Eleonora Tamburini che dopo 25 anni di lavoro consegue la Laurea in Scienze del Lavoro.