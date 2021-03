Il concorso "La fabbrica delle sorprese": ecco chi è stato baciato dalla fortuna e ha vinto l'auto

Si è conclusa con l'estrazione del fortunatissimo biglietto d'oro "la Fabbrica delle Sorprese", il concorso promosso da Le Befane Shopping Centre di Rimini che ha regalato ai propri clienti oltre 3mila euro in Gift card e, dulcis in fundo, una Volkswagen T Roc, per un montepremi complessivo di 28.748,64 euro.

La vettura è stata ritirata martedì dalla vincitrice del concorso, Michela Paolini, 49enne laureata in architettura, oggi collaboratrice di Volontarimini. Riminese, da sempre cliente de Le Befane, Paolini ha raccontato così la scoperta di questa vincita inattesa: "Avevo preso cinque biglietti d'oro, così per provare e poi mi ero anche dimenticata del concorso. Non avevo nemmeno seguito l'estrazione in streaming del biglietto vincente. Poi, domenica mattina, mentre bevevo un caffè in giardino e guardavo la pagina Facebook de Le Befane, ho visto il numero vincente e sono andata a prendere i miei talloncini. Il primo che ho controllato era proprio quello estratto, ma lì per lì non ho potuto crederci! Ci ho messo diversi minuti per realizzare che avevo vinto proprio io, è stata una grandissima emozione!"

"La Fabbrica delle Sorprese", concorso dedicato ai possessori di Be-Fan Card, la fidelity card gratuita che si può richiedere all'infopoint del Centro commerciale riminese, si è svolto dall'8 febbraio al 5 marzo 2021 e ha dato la possibilità, ogni giorno, di giocare presso i totem virtuali in galleria per vincere Gift Card dal valore di 10, 20 o 50 Euro.