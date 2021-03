Il dj riccionese torna in radio con "Beloved" insieme a Roy Baty e D'amico & Valax

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RiminiToday

"Beloved" è il nuovo singolo del dj/produttore riccionese Alex Nocera insieme a Roy Batty e D'Amico & Valax, in uscita il 5 Marzo 2021 su tutti i digital stores e Spotify. Il brano, rilasciato su Smash Deep/Smash The House di Dimitri Vegas & Like Mike, risalta le ormai note sonorità tech house che caratterizzano Alex Nocera e Roy Batty, unite agli elementi electro ed inconfondibili del duo D'Amico & Valax. E' impossibile resistere all'atmosfera coinvolgente di "Beloved" e al suo esplosivo "drop" ricco di energia, frutto di questa inaspettata collaborazione. "Beloved" è già in rotazione su diverse radio nazionali e ha ricevuto il consenso anche da parte di DAVID GUETTA che l'ha suonato nel suo radio show, R3HAB, Dimitri Vegas & Like Mike, MOTi e tanti altri della scena internazionale. Su Spotify https://spoti.fi/3sR32IJ

