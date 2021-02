Il museo di Rimini tra nuove sfide e opportunità: un incontro online

Una riflessione sul Museo della città come strumento indispensabile per una crescita economica e culturale del territorio e come attore principale di un rinnovamento del patrimonio riminese

Prosegue a pieno ritmo la campagna di ascolto e di discussione con la città promossa da Emma Petitti sulle sue pagine Facebook e YouTube, che ha lo scopo di aprire dei dibattiti con le cittadine e i cittadini riminesi per iniziare a progettare la Rimini del domani. Sabato, alle 15, è la volta del Museo della Città per un approfondimento insieme ad alcuni esperti del settore incentrato sulla “sua” crescita sostenibile e sullo sviluppo del turismo umanistico.

A discuterne con Emma Petitti ci saranno Maurizio Vanni, docente di Museologia per il Turismo (UNIPI), di Marketing non convenzionale (Roma Tor vergata) e Direttore del Lu.C.C.A. Museum, che terrà una relazione dal titolo “La nuova governance museale. Dalle crescita sostenibile al turismo umanistico”, Paolo Guiducci, giornalista, e Alessandro Giovanardi, storico dell’arte, per una riflessione sul Museo della città come strumento indispensabile per una crescita economica e culturale del territorio e come attore principale di un rinnovamento del patrimonio riminese. Sono invitati a partecipare anche gli utenti attraverso spunti, domande e commenti.