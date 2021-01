Il video di Mecozzi dal "tetto" di Rimini fa il boom di visualizzazioni: oltre un milione

Oltre un milione di visualizzazioni per il video realizzato dal punto più alto della città con lo straordinario omaggio del violinista Federico Mecozzi. Il video, realizzato dal Comune di Rimini, con una versione inedita dell’Inno alla Gioia dalla Nona Sinfonia di Beethoven, per dare un semplice e forte messaggio di speranza e un invito a non mollare in questi tempi difficili, è subito diventato virale sui social network raggiungendo complessivamente più di un milione di utenti web, attraverso diversi canali (Facebook, Instagram e Youtube), trovando un ottimo riscontro in termini di riproduzioni (1.345.000 in totale).

Il tempo di riproduzione medio del video è stato, nella maggior parte dei casi, pari alla metà della sua durata, motivo utile per capire quanto l’utenza si sia dimostrata interessata e coinvolta nella riproduzione. Un’ulteriore riprova sono le oltre 15.000 reazioni, che tra like, commenti e condivisioni su Facebook e Instagram, mostrano un sentiment positivo.

Il video è stato lanciato il 16 dicembre scorso, alla vigilia del giorno in cui si celebravano i 250 anni dalla nascita di Ludwig Van Beethoven, attraverso una personale interpretazione della celebre corale del quarto movimento della Nona Sinfonia, eseguita dal violinista e polistrumentista Federico Mecozzi, da undici anni al fianco di Ludovico Einaudi. Una esecuzione emozionante dove in piedi, dal punto più alto della città, i musicisti, come su un palco sospeso, si affacciano sul cielo di una notte e di un’alba indefinita, sotto l’occhio di un drone che si allontana sempre di più, verso le luci della città.