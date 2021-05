Imprese del turismo e mobilità sostenibile: un incontro sulle opportunità

Nuovo incontro venerdì, alle 16 con i Laboratori territoriali per l’innovazione e la sostenibilità delle imprese del turismo della provincia di Rimini. Al centro dell’incontro online le potenzialità della mobilità sostenibile nel contesto provinciale in ambito turistico, culturale e naturalistico (interverrà il professore Alessandro Sistri) e il trasporto a chiamata in Valconca.

Per connettersi al Laboratorio, basta cliccare sul link

ttps://call.lifesizecloud.com/4540434 (poi digitare 1234#)