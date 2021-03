Imprese del turismo tra innovazione e sostenibilità: l'incontro

Prosegue il programma di incontri dei Laboratori territoriali per l’innovazione e la sostenibilità delle imprese del turismo della provincia di Rimini. Nell’appuntamento in programma venerdì alle 16 in programma il tema della mobilità sostenibile a supporto dell'offerta turistica delle vallate del Marecchia e del Conca. Il Laboratorio avvierà un percorso di conoscenza delle “Infrastrutture e risorse già esistenti a supporto della mobilità sostenibile”.

Tra i punti affrontati la presentazione di Metromare stato attuale e progetti futuri (Ingegner D'Andrea, Pmr); il Tpl in Valconca e in Valmarecchia con un approfondimento sui servizi a chiamata (ingegnere Ciavatti Amr); i servizi ferroviari esistenti e l’integrazione con il Tpl (ingegnere Renzi); il progetto Bike Marecchia! (ingegnere Giorgia Mancinelli)

Per connettersi al Laboratorio è sufficienti cliccare al seguente link: https://call.lifesizecloud.com/4540434 (poi digitare 1234#)