In biblioteca ingresso contingentato e con il Green Pass

L'ingresso alla Biblioteca di Misano Adriatico è legato, da vanerdì (entrata in vigore del Green Pass) alla presentazione della certificazione verde Covid-19, che viene rilasciata dopo la somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo fino alla data prevista per la somministrazione della seconda dose (nel caso di vaccino a doppia dose).

L’ingresso alla Biblioteca è contingentato: per garantire il distanziamento interpersonale sono stati ridotti i posti a sedere, sia nella sala adulti (16 posti) che in quella riservata ai ragazzi (14 posti). E' consigliata la prenotazione, valida per l’intero turno di apertura, attraverso il portale Scoprirete. Le istruzioni per la prenotazione sono disponibili sul sito del comune di Misano Adriatico. In caso di impedimento, è richiesto di disdirla per consentire l’ingresso ad altre persone.

Per informazioni telefono e whatsapp 0541-618484

Sono riaperte anche la sala internet (3 posti totali per un massimo di 1 ora al giorno), la zona bimbi (solo per il tempo necessario alla scelta dei libri da prendere in prestito) e la mediateca per la visione dei film (per questioni igieniche gli utenti dovranno utilizzare le proprie cuffie). I libri restituiti saranno messi in quarantena per 7 giorni e dovranno essere lasciati negli appositi contenitori all’ingresso.