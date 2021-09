Dopo il trionfo a MasterChef Francesco Aquila torna in televisione: "Ci divertiremo insieme"

Dopo il successo che lo ha incoronato decimo MasterChef torna in televisione Francesco Aquila, il bellariese di origini pugliesi che ha trionfato tra i fornelli della trasmissione Sky e che debutta con un programma tutto suo: "Il volo dell'Aquila". Un format che lo vede alle prese con innovative ricette dove lo chef presenterà due piatti e due drink, spaziando tra paesi e regioni italiane ed anche oltre confine, facendoci conoscere le abitudini dei loro popoli. Il tutto condito con la sua simpatia e la sua creatività ai fornelli che, tutte le domeniche, è pronto a svelare i suoi segreti alle 15 su Discovery Food Network, canale 33, in chiaro sul digitale terrestre e su Sky, canale 417.

Francesco, come hai trascorso questa estate da MasterChef?

E' stata molto intensa con tante attività che mi hanno tenuto impegnato. Ho fatto molte cene private a domiclio e, parecchie, erano a casa di persone famose.

Quali piatti ha preparto per loro?

Ho seguito la mia filosofia legata alle tradizioni e alla stagionalità: piatti semplici, col pescato anche 'povero' del nostro mare, ma rivisitati in chiave gourmet. Una scelta che è stata apprezzata da tutti.

Dopo MasterChef torni davanti alle telecamere con questo nuovo programma. Quali creazioni insegnerai a fare?

Prima di tutto ci faremo due risate insieme perchè non vuole essere un programma di cucina. Poi, in ogni puntata, presenterò i piatti della tradizione abbinati a drink e cocktail. Il tutto raccontando fatti curiosi della mia vita legati alla cucina.

Hai altri progetti pronti da sfornare?

Sto già lavorando ad alcune cose che presenterò quest'inverno e che si caratterizzeranno per il loro aspetto molto social. Poi ho creato una mia MisteryBox: una scatola di ingredienti selezionati coi quali, a casa propria, cimentarsi nella realizzazione di piatti molto speciali. Nel frattempo vado avanti con le presentazioni del mio libro di ricette, "My Way. Zio Bricco che ricette!", che sta riscuotendo molto successo.

In questi mesi quanti ti hanno chiesto di ripetere la tua famosa battuta?

E' diventata un tormentone: quando mi incontrano per strada è un continuo 'Zio bricco', altri mi contattano sui social chiedendo un audio con un saluto personalizzato. Quando sono alle presentazioni è un vero e proprio coro. E' una cosa incredibile ma, questo, è il mio pubblico migliore.

Quanto ti ha cambiato la vita vincere MasterChef?

Non direi 'cambiata' ma 'modificata'. Oggi tutti mi riconoscono e, allo stesso tempo, mi dimostrano il loro affetto. E' come avere ampliato il numero degli amici ed è una cosa che mi piace molto.