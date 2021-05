Iscrizione all'Anpi, via alla campagna e a rinnovare la tessera anche Emma Petitti e Gloria Lisi

Nuovo appuntamento sabato per iscriversi al gazebo allestito in piazza Tre Martiri

Sono tantissimi i cittadini che sabato scorso hanno rinnovato l'iscrizione all'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia Sezione di Rimini. I volontari hanno raccolto le adesioni nel loro gazebo in piazza Tre Martiri e hanno donati agli iscritti il volumetto edito dall'Anpi per illustrare i luoghi della Resistenza a Rimini. "Momenti molto belli sono stati quelli che hanno visto la consegna della tessera e dell'opuscolo alla presidente dell'Assemblea Regionale dell'Emilia Romagna, Emma Petitti, e alla vicesindaca di Rimini, Gloria Lisi", spiegano. Il prossimo banchetto dell'ANPI sarà di nuovo in piazza Tre Martiri sabato dalle ore 9.30 alle ore 12.