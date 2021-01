Jennifer Lopez porta un pezzo di Romagna al giuramento del nuovo Presidente americano Joe Biden

Il giorno più atteso negli Stati Uniti d'America è arrivato. Mercoledì è in programma in Campidoglio la cerimonia inaugurale di insediamento del nuovo Presidente Joe Biden. Tantissimi gli ospiti del mondo della politica, ma anche dello spettacolo, fra cui la cantante newyorchese di origini portoricane Jennifer Lopez, che porta a Washington un pezzo di Romagna. L'attrice e cantante, infatti, per il suo arrivo nella capitale ha scelto di indossare un total look creato da Alberta Ferretti, alcuni capi della collezione autunno inverno 2020. J.Lo ha puntato sui toni del grigio con maxi cappotto lungo fino alle caviglie, pantaloni ampi con cintura, stivali, maglia girocollo, cappello e occhiali da sole. Uno stile raffinato, che reinterpreta in chiave contemporanea capi classici.

Jennifer Lopez è tra i cantanti che si esibiscono in Campidoglio durante la cerimonia del giuramento di Biden. Fra gli altri, anche Demi Lovato, Justin Timberlake e John Legend, e ci sono attese anche star del calibro di Tom Hanks, Eva Longoria e Kerry Washington a condurre e intervenire. La lista dei 46 brani, secondo i rumors che stanno circolando durante i preparativi per la celebrazione del giuramento, sono stati selezionati perché "riflettono lo spirito instancabile e la ricca diversità dell'America" e sono da intendersi come "la cifra di un nuovo capitolo che aiuterà le persone a stare insieme nel momento in cui l'amministrazione Biden-Harris comincerà il suo lavoro per unire il Paese".

L'inno nazionale americano "The Star Spangled Banner” è affidato a Lady Gaga. L'artista italo-americana nei giorni scorsi ha scritto sul suo profilo Instagram di essere felice di poter "festeggiare insieme questo momento storico assieme Biden e a Kamala Harris". Non è la prima volta che Lady Gaga si esibisce sulle note dell’inno nazionale: aveva già regalato a tutti i suoi fan in diretta mondiale un’altra splendida performance durante l’apertura della 50° edizione del Superbowl nel 2016.

Tra i vari collegamenti con Washington, mercoledì è possibile seguire la diretta anche in Italia a partire dalle ore 17 su Rai1, con lo speciale tg1 “Il Giorno di Biden”.