L'Auditorium pronto per un salto di qualità con interventi per 250mila euro

L'area spettacoli del padiglione fieristico di Morciano di Romagna si prepara a fare un salto di qualità e a diventare a tutti gli effetti un auditorium in grado di ospitare eventi culturali e teatrali di primo piano. E' quanto prevede il progetto esecutivo che nei prossimi mesi porterà ad una radicale trasformazione dell'impianto di via XXV Luglio. Una serie di interventi dal valore complessivo di quasi 250mila euro (finanziati in parte anche con fondi della Regione Emilia – Romagna e per i quali sono state presentate richieste di contributo a livello europeo) che mirano da un lato ad una nuova compartimentazione dell'attuale auditorium, così da renderlo finalmente un contenitore culturale capace di ricreare le atmosfere e gli spazi di un teatro, e dall'altro all'efficientamento energetico e all'adeguamento termoacustico.

Obiettivo è quello di arrivare ad ultimazione dei lavori entro la prossima stagione teatrale, ai nastri di partenza in dicembre, che sarà curata e coordinata dalla Fondazione Ater – Circuito dei teatri dell'Emilia – Romagna, e per la Fiera di San Gregorio. Le opere più rilevanti riguarderanno l'adeguamento del palco già esistente e il posizionamento di una tribuna in acciaio e rivestimento in legno. Sono inoltre previsti lavori di sistemazione dell'impianto idrico-sanitario, opere specifiche su pareti, contropareti e controssoffittatura allo scopo di potenziare la resa acustica, servizi igienici, impianti elettrici, impianto fognario.