L'Estetistica Cinica fa tappa a Villa Verucchio tra centinaia di fan in coda per un selfie

L'Estetista Cinica fa il "pieno" di fan a Villa Verucchio. Un vero e proprio bagno di folla per Cristina Fogazzi con centinaia di persone, martedì sera, in fila per ore in Piazza Europa per raggiungere il Beauty Truck Summer Edition per la blogger da 683.000 follower su Instagram.

Dalle 16 alle 20 fila praticamente infinita, tanto da dover posizionare delle transenne per garantire i distanziamenti. Il tour dell'estetista più famosa del web nei borghi più belli del Belpaese è organizzato da Bandiere Arancioni del Touring Club Italiano e l'amministrazione ha organizzato una degna cornice all'evento. A darle il benvenuto c'era la sindaca Stefania Sabba e ad accogliere Cristina Fogazzi i ballerini della scuola Dance mania che si sono esibiti sulle note di Romagna Mia, accompagnati dagli schiocchi delle fruste romagnole.

Una sorpresa che L'Estetista Cinica ha particolarmente apprezzato, tanto da raccontarlo in tempo reale ai followers con un post in cui ha taggato Chiara Ferragni, e di cui si è guadagnata la collaborazione. Insieme alla prima cittadina, ha poi visitato anche il capoluogo, scattando mille foto fra la Rocca Malatestiana di Verucchio e i vari scorci del centro storico.