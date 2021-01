La biblioteca di Misano tra boom di visite online e i libri più letti

E' trascorso un anno dal lockdown che da marzo 2020 ha cambiato la vita anche delle biblioteche. E Potendo accedere su prenotazione, i bibliotecari si sono inventati nuovi modi per coinvolgere il pubblico, fra cui la biblioteca di Misano, frequentata negli ultimi anni da una media di 100 utenti al giorno, nel 2020 ha convertito i servizi dal vivo in digitali. "Se le presenze degli utenti in sede sono diminuite del 50% (superando comunque i 13mila accessi), le informazioni e gli eventi culturali trasmessi attraverso i social network e la rete hanno conosciuto un vero e proprio boom - spiegano - Sono stati prodotti per Facebook 40 eventi che hanno raggiunto 174mila persone. La pagina ha raggiunto i 5383 like e i nostri contenuti sono stati visualizzati in media da mille persone al giorno. Gli eventi culturali e in particolare gli incontri filosofici in buona parte trasmessi in live streaming hanno raggiunto oltre le 50.000 visualizzazioni.

Ma quali sono i libri di carta che si sono contesi il podio delle preferenze dei lettori della Biblioteca di Misano: per gli adulti questa è la cinquina. Al primo posto La ragazza del sole di Lucinda Riley, al secondo posto il fumetto Zagor, seguito da il treno dei bambini di Viola Ardone, la giusta distanza di Sara Rattaro, Ah l’amore l’amore di Antonio Manzini. Per i ragazzi la palma va a Dragonball, seguito dalla rivista Focus Junior, al terzo posto il Detective Conan, seguito da il mistero di London Eyre e non dirmi che hai paura. Per i bambini in età prescolare i prestiti più alti sono andati a La casa degli animali e il grande giorno di niente.

"E' stato un anno difficile, abbiamo cercato di garantire sempre e comunque i prestiti con l’iniziativa “libri alle porte, libri alle finestre”, che ha riscosso molto interesse anche a livello mediatico con il bel servizio del TG3 - afferma il direttore Gustavo Cecchini - Le biblioteca riveste un ruolo importante nella vita di una comunità, sia come presidio informatico che come luogo di relazione e come diceva Marguerite Yourcenar nel suo memorie di Adriano “Fondare biblioteche è come costruire ancora granai pubblici, ammassare riserve contro un inverno dello spirito che, da molti indizi, mio malgrado, vedo venire".