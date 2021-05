La ministra Elena Bonetti e la stilista Alberta Ferretti a "Giardini d'autore" per le donne

Saranno la Ministra per le Pari Opportunità Elena Bonetti e la stilista Alberta Ferretti le ospiti d’eccezione dell’evento “Rifioriamo! Liberi e Libere di essere!” a cura dell’Ufficio Pari Opportunità della Provincia di Rimini. In occasione dell’evento Giardini d’Autore nell'area del Ponte di Tiberio.

Dopo l’inaugurazione di venerdì dello stand “Pari Opportunità” (spazio dinamico fatto di immagini, racconti, persone e progetti) con la presenza di Giulia Corazzi, delegata all’Ufficio Pari Opportunità della Provincia di Rimini, delle amministratrici locali e delle rappresentanti delle categorie economiche della città, domani mattina, sabato alle 11, la Ministra per le Pari Opportunità Elena Bonetti insieme alla stilista Alberta Ferretti, visiteranno il Cinema Fulgor dove è allestita la mostra fotografica Ritratti isolati che si riannoda idealmente allo stand creato all’interno del contesto “Giardini d’Autore”.

La mostra nasce da un’idea di 8 fotografi professionisti: in 50 giorni di quarantena i fotografi promotori del progetto hanno ritratto oltre 500 persone che vivono in Italia. Lo schermo del monitor è diventato il veicolo per osservare il mondo esterno e l’universo privato di salotti, appartamenti, giardini. Alle 12 la Ministra Elena Bonetti, con Alberta Ferretti e le autorità locali si recheranno a Giardini d’Autore per incontrare media e pubblico nello spazio di Salotto Kapperi.

Nello stand dedicato alle Pari Opportunità di Giardini D’Autore si potrà ammirare la collezione realizzata dal Gruppo Aeffe di Alberta Ferretti con il progetto RI.cuciamo, laboratorio sartoriale dedicato alle mamme vittime di violenza e disagio sociale.