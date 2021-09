La pellicola Sotto il sole di Riccione in onda a settembre su Canale 5

Il film “Sotto il sole di Riccione” dopo il debutto sulla piattaforma Netflix del luglio 2020, andrà in onda martedì 21 settembre alle 21.40 su Canale 5. Il film, coprodotto da Lucky Red e Netflix con la regia di YouNuts!, Antonio Usbergo e Nicolò Celaia, e la sceneggiatura e la produzione esecutiva di Enrico Vanzina è stato girato interamente nella Perla Verde nel 2019 per poi approdare in streaming su Netflix. Adesso la pellicola il cui titolo si ispira al brano di Tommaso Paradiso, verrà trasmessa in chiaro su Mediaset. Per realizzarlo sono state necessarie 4 settimane di riprese, 25 location coinvolte tra hotel, stabilimenti balneari, locali, ristoranti, viali e piazze, parchi tematici e 800 comparse. Il film racconta la storia di un gruppo di giovani provenienti da ogni parte d’Italia in vacanza a Riccione tra amicizia e sentimenti. Tra questi Ciro, nel ruolo interpretato da Giovanni Caccamo, che arriva nella città romagnola per sfondare come cantante, Marco, interpretato da Saul Nanni, innamorato di Guenda, ruolo interpretato da Fotinì Peluso, che però non trova il coraggio di dichiararsi e per questo chiede aiuto a Gualtiero, un anziano playboy, interpretato da Andrea Roncato, Vincenzo, ruolo interpretato da Lorenzo Zurzolo, ragazzo non vedente in vacanza con la mamma Isabella Ferrari e Furio, interpretato da Davide Calgaro, figlio del gestore del bagno.