La popstar polacca Margaret sceglie i luoghi gay friendly di Rimini per il suo nuovo video

La passerella Rainbow del Bagno 27 e la serata "Chiringay" di Arcigay di venerdì 18 al Bagno 28 sono state scelte dalla popstar polacca Margaret per la registrazione del suo nuovo videoclip. Margaret è una famosissima cantante polacca che dal 2013 scala le classifiche europee e nel 2014 è stata inclusa da Forbes tre le 100 stelle più luminose dello spettacolo polacco. Margaret (Ma?gorzata Jamro?y) sostiene attivamente la comunità LGBTI in un Paese, la Polonia, che è una delle fucine dell'omotransfobia in Europa. Priva di qualsiasi riconoscimento per le famiglie LGBT, in Polonia alcune aree e attività si sono infatti dichiarate "Libere da LGBT". Proprio in risposta a questa ostilità che il Parlamento europeo ha dichiarato l'UE una "Zona di libertà LGBT" (LGBT Freedom zone) avviando una strategia che porti all'effettiva parità, una strategia che vorremmo venisse sostenuta e rilanciata anche dalle istituzioni più vicine a noi.

"La sfida alle discriminazioni lanciata da Margaret riparte da Rimini e dai suoi simboli di libertà - ha commentato Marco Tonti di Arcigay. - È un risultato che ci rende orgogliosi del nostro lavoro e del lavoro di tante persone alleate e solidali come Stefano Mazzotti, il gestore del bagno 27. Ci auguriamo che questo riconoscimento rafforzerà l'impegno concreto della nostra città sia nel porsi come simbolo internazionale sul fronte dei diritti sia per chi qui ci vive, lavora o viene in vacanza".