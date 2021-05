La protesta francese "Dancer encore" si diffonde anche a Rimini: balli e canti in centro

In Francia si sta doffondendo come movimento di reazioni, per chiedere l'uscita dal clima di paura e il ritorno ad una socialità più normale

Sabato mattina, in occasione del "World Wide Rally For Freedom And Democracy", durante il mercato, il gruppo "Fronte Unito Romagna per la Costituzione" si è riunito in vari punti del centro di Rimini cantando e ballando sulla musica di 'Dancer encore', la canzone di protesta partita dalla Francia circa un mese fa. "La canzone tratta il tema attualissimo delle limitazioni e di come si disobbedirà pacificamente proprio tornando a cantare e ballare", spiegano gli organizzatori. In Francia si sta doffondendo come movimento di reazioni, per chiedere l'uscita dal clima di paura e il ritorno ad una socialità più normale.