La "Regina" culla delle due ruote: il sindaco Gennari visita Oscar Performance

L’Assessore al Turismo Nicoletta Olivieri ed il Sindaco Mariano Gennari hanno incontrato, nei giorni scorsi, il cattolichino Domenico Cecchini, proprietario e manager del team corse “Oscar Performance”. È stato il modo per visitare una realtà sul territorio che, nei suoli locali di via Emilia, mette a disposizione di piloti un reparto corse equipaggiato con la migliore tecnologia oggi presente sul mercato. Cecchini ha condotto la Olivieri e Gennari alla scoperta del team che vanta nel suo organigramma preparatori atletici, meccanici ed elettronici di altissimo livello. La squadra partecipa attualmente nel Campionato Italiano Velocità nelle classi Pre-Moto3 e Moto3.

“Mi ha fatto molto piacere questa visita anche perché conosco il Sindaco da molti anni. Suo fratello Maurizio – racconta Domenico Cecchini – correva in moto e gli davamo il nostro piccolo supporto. Oscar Perfomance nasce dodici anni fa, è stato il naturale proseguimento della mia valvola di sfogo: la passione per le due ruote, nata con le gare di motard e successivamente sfociata nella velocità”.

Attualmente rappresenta un vero è proprio “training center” che segue i piloti a 360 gradi offrendo supporto tecnico, fisico, mentale, e nella cura dell’alimentazione. Si parte con le minimoto, guidate dai ragazzini di 7 anni, fino ad arrivare ai ventenni. Grazie all’impegno del team, al supporto di Honda ed al talento del giovane pilota Nicolas Spinelli, la Oscar Performance si è laureata Campione d’Italia CIV (Campionato Italiano Velocità) Moto3 2019.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Tra le “eccellenze” che il primo cittadino e l’assessore hanno avuto modo di ammirare da vicino anche il simulatore di guida di ultima generazione messo a disposizione dei piloti per il loro allenamento durante i periodi di fermo gare. “Da appassionato di moto – commenta il Sindaco Gennari - considero questa realtà un fiore all’occhiello del nostro territorio. Cattolica può considerarsi la culla di piloti e motori”. “Uno splendido mondo fatto di passione – aggiunge l’Assessore Olivieri – con cui contiamo di instaurare un rapporto di collaborazione per far toccare con mano il respiro dei box anche ai nostri cittadini e turisti”. Si è discusso, infatti, della possibilità di organizzare eventi e manifestazioni che portino in piazza moto e piloti e facciano conoscere meglio questa realtà.