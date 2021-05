La scuola Flavia Casadei inaugura un murales ispirato al "Piccolo Principe"

Dopo i murales realizzati nelle scuole Alba Adriatica e Bertola, questa mattina è stato inaugurato un’altra opera artistica sulle mura delle Scuola Primaria Flavia Casadei. Sono stati ragazzi delle 5^D - insieme ai loro insegnanti e alla presenza dell’Assessore ai Servizi Educativi Mattia Morolli - a leggere alcuni passaggi del romanzo “Il piccolo principe” a cui è ispirato il murales realizzato sulle pareti di una nuova aula, riorganizzata secondo le norme anti covid. Un'opera d’arte realizzata grazia al lavoro dell’artista Marco Buonatesta, all’insegnante Francesca Picozzi a alla collaborazione del Comune, che con i suoi colori e la sua bellezza, da oggi darà il benvenuto ai ragazzi della Scuola Casadei, in un nuovo spazio rivisto secondo i distanziamenti e le prescrizioni per la nuova didattica prevista dalle nuove disposizioni.

“E’ un modo per caratterizzare le scuole - dichiara Mattia Morolli Assessore ai Servizi Educativi - e anche un messaggio di come, oltre che ad un investimento importante sulle strutture, sulle aule e sui gazebo, Comune e scuole insieme si stiano dedicando anche alla bellezza e ai fattori estetici, con il dipingere spazi di vita, interni ed esterni delle nostre scuole. Uno stile che fa parte di quel tipo di educazione, propria della scuola post covid, che sta emergendo da questa situazione. Un nuovo modo di interagire con i più giovani che gli insegnanti trovano anche nelle stimolanti ispirazioni culturali della street art, dedicate in questo caso al messaggio di un romanzo importante come Il piccolo principe.”