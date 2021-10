In occasione della settimana "Shark Sport Week", in programma a Cattolica a fine settembre, il campione di sci e l’atleta di triathlon Nicolas Montemaggi, hanno fatto tappa nel borgo

La visita di Kristian Ghedina ha concluso una bella estate di eventi a Saludecio. In occasione della settimana "Shark Sport Week", in programma a Cattolica a fine settembre, Kristian Ghedina, campione di sci, e l’atleta di triathlon Nicolas Montemaggi, hanno fatto tappa nel borgo di Saludecio accompagnati dagli organizzatori, con sponsor e famiglie al seguito. Dopo il saluto del sindaco Dilvo Polidori e dell’assessore alla Cultura Gigliola Fronzoni i due campioni sono stati accompagnati per le vie del borgo per ammirare gli splendidi murales restaurati, quindi la visita è proseguita nella splendida chiesa di San Biagio che contiene l’urna con il corpo incorrotto di Santo Amato Ronconi, quindi alla mostra-museo risorgimentale dedicata a Giuseppe Garibaldi messa a disposizione del Comune dal collezionista Michele Ottaviani, illustrata dalla dott. Daniela Granata, curatrice della mostra che racchiude nelle antiche sale del castello malatestiano reperti unici e introvabili della storia italiana dell’800. Qui Il sindaco Dilvo Polidori e l’assessore Gigliola Fronzoni (foto) hanno donato a Kristian Ghedina copia anastatica del prezioso volume <Diario del garibaldino Francesco Parodi>, manoscritto presente nella fornitissima biblioteca risorgimentale del museo, stampato in sole 100 copie e presentato in occasione dei due giorni dedicati ad Anita Garibaldi nello scorso agosto. <Tra eventi, cinema, spettacoli, conferenze, pubblicazioni e le numerose persone che hanno fatto visita ai musei, alle chiese e a Santo Amato _ conclude l’assessore Fronzoni _ possiamo veramente concludere che l’estate 2021 sia stata segnale di una grande ripartenza e un incoraggiamento ad investire sul futuro>.