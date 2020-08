Matrimonio con mascherina: a Verucchio i primi fiori d'arancio in Municipio dopo il lockdown

Nel graduale ritorno alla normalità, sono tornati a sbocciare anche i fiori d'arancio in municipio a Verucchio.

Il consigliere Alberto Tonni ha infatti sposato Elena Zanchini e Antonio Morobianco in quello che è il primo matrimonio in municipio di questo 2020 segnato dalla pandemia da Coronavirus.

Mascherine, distanziamento e “sì per sempre" per i due sposi, cui vanno le congratulazioni dell'amministrazione, cui sono già arrivate diverse richieste per nuove celebrazioni nelle prossime settimane.