Maxi stabilimento balneare, parco acquatico e campi da padel, concluso il nuovo Rimini Family Village

Club del Sole, leader in Italia delle vacanze all’aria aperta, inaugura il completamento del progetto di riqualificazione al Rimini Family Village. Il progetto, avviato all’inizio dello scorso anno, ha visto diversi gradi di intervento. Il posizionamento di oltre 100 lodge perfettamente integrate nell’ambiente, spaziose e di design, che, grazie a un particolare aspetto cromatico, hanno acquistato un carattere identificativo per l’ospite accompagnandolo idealmente verso l’Aquapark, centro vitale della struttura.

Un nuovo parco acquatico, inaugurato la scorsa estate, pensato come una vera e propria laguna di 1800 mq. Caratterizzata da acqua bassa, bagnasciuga e giochi d’acqua è perfetto per il relax degli adulti e il divertimento dei più piccoli. L’area include una piscina di 600mq con getti massaggianti, acqua spray, sedute e lettini idromassaggio e uno spray park di profondità massima di 1,30m con spruzzi e giochi, il tutto circondato da un solarium e completato da un bar piscina.

Ampliamento dell’hospitality e dell’offerta per gli ospiti a quattro zampe e per la clientela bike, con lodge dedicate e servizi ad hoc come la piscina dedicata, al fine di rappresentare al meglio l’essenza della vacanza e della vita all’aria aperta.

Il nuovo maxi-stabilimento balneare che si estende lungo oltre 350 metri di fronte mare. Eliminando barriere ed edifici, l’area balneare delle spiagge antistanti il Rimini Family Village è diventata un unico moderno stabilimento balneare integrato con tre strutture principali: due blocchi dedicati ai diversi servizi per i clienti, dalle cabine alle aree giochi, che saranno seguiti nel 2024 da un bar e ristorante. Il progetto, curato dallo studio di Architettura Landi, include anche lo sviluppo di un’importante area verde che si estende tra gli spazi per i clienti e gli ombrelloni, creando un filtro tra le due fasce. Tutti i percorsi pedonali sono stati realizzati in legno, dall’accesso alla spiaggia, fino alle passerelle che conducono a riva.

L’ultima fase, infine, ha visto l’installazione di 3 campi di padel - in linea con la crescente domanda ed interesse di mercato per questa disciplina -, una ampia food court con ristorante e bar con sedute sia all’esterno che all’interno, un’area animazione con ampio palco e area dj, la zona miniclub e il supermarket interno alla struttura.

L’intervento di riqualificazione della struttura Rimini Family Village è stato interamente curato e progettato da Polistudio A.E.S., Società di Ingegneria specializzata in soluzioni integrate di architettura e ingegneria.

Gli investimenti effettuati sono stati arricchiti da un rinnovamento nella formula di hospitality e accoglienza, dall’introduzione di un format innovativo di animazione al potenziamento del Family Dog Friendly, il protocollo di ospitalità per gli amici a 4 zampe, dal potenziamento dell’ecosistema digitale – come App e Monetica – al restyling funzionale e strutturale dell’offerta Food & Beverage, con l’introduzione del format del buffet Gourmet.

“Siamo orgogliosi di annunciare la conclusione del processo di riqualificazione che ha coinvolto la nostra struttura durante il 2022 e parte di quest’anno. Un progetto di questa portata è stato possibile solo grazie a un forte legame tra Club del Sole e il territorio. A Rimini, come in alcune delle più belle località turistiche italiane, riqualificare i nostri villaggi significa innalzare la qualità dell’offerta ricettiva del territorio, e, in particolar modo, dei servizi offerti ai nostri ospiti per garantire un’esperienza di vacanza all’aria aperta senza eguali” - commenta Daniele Valli, direttore Operations di Club del Sole. “La riqualificazione del Rimini Family Village è un esempio concreto di collaborazione sinergica tra pubblico e privato a beneficio di tutto il territorio, che ha l’obiettivo di far conoscere ai turisti amanti dell’open-air l’accoglienza romagnola di cui siamo orgogliosi”.