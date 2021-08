Meeting 2021 e sport, tra i protagonista la pluricampionessa Valentina Vezzali

Non è mai mancato lo sport al Meeting di Rimini, e il 2021 non farà certamente eccezione. Soprattutto in un momento così esaltante e unico come quello che sta vivendo lo sport italiano. E se non sarà possibile per le note ragioni riproporre i tanti tornei e match pro e amatoriali dentro e fuori la Fiera di Rimini che hanno caratterizzato la manifestazione fino al 2019, di sport si parlerà fin dal primo giorno della kermesse, subito dopo l’incontro inaugurale. Venerdì 20 agosto alle 14 in Sala Generali nel padiglione B4 della Fiera, il Meeting, in collaborazione con Star Biz, proporrà infatti il convegno “Il coraggio della sfida. Andare oltre i limiti - Incontro con grandi talenti dello sport italiano”. Sono attesi grandi protagonisti di un’estate davvero indimenticabile dello sport italiano- E proprio in questi giorni è arrivata la conferma della presenza di un’autorità assoluta in tema sportivo come Valentina Vezzali, indimenticata e indimenticabile pluricampionessa olimpica, ma anche, dal 12 marzo scorso, nella sua qualità di Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con preciso riferimento ai temi dello Sport.

Un testimonial ideale per un convegno in cui si porrà il tema del “coraggio di dire io” (il titolo dell’edizione 2021 del Meeting) in campo sportivo. «Da dove scaturisce l’audacia che serve per compiere “l’impresa” nella vita di giovani e talentuosi sportivi?», si legge nella sinossi del convegno. «Come si vince la sfida di competere e superare i propri avversari e, spesso, i propri limiti? Quali sono i modelli da imitare e seguire? Come rimanere lucidi e determinati, sapendo che un errore può compromettere il duro lavoro e lo sforzo di anni di allenamenti? Quali sono i valori a cui non si può rinunciare? E il rapporto con il pubblico e con il successo come cambia, se cambia, la vita di tutti i giorni? Un’intervista e un dialogo a tutto campo con i nuovi protagonisti dello sport italiano».

E Valentina Vezzali, una sportiva che ci ha sempre messo la faccia, ha le caratteristiche giuste per dare risposte esaurienti a queste domande e per far comprendere meglio il nuovo corso e l’impostazione che lo sport italiano prenderà, forte anche dei trionfi di questi giorni, ma in una prospettiva più ampia e di orizzonte globale, che riguarda l’educazione e stili di vita adeguati per vincere le sfide che tempi difficili come i nostri ci pongono. Prima schermitrice (fioretto) al mondo a essersi aggiudicata tre medaglie d'oro olimpiche individuali in tre consecutive edizioni, più altri tre ori olimpici nelle gare a squadre, ha vinto anche un argento e un bronzo singoli e un bronzo a squadre nello stesso evento. Vincitrice anche di sei titoli mondiali e di cinque titoli europei (individuali), in carriera ha vinto 11 volte la Coppa del mondo (78 prove vinte) e 15 volte il titolo nazionale assoluto individuale, cui si aggiungono i 12 conquistati a squadre. È l’atleta italiano che ha conquistato più medaglie in assoluto ed è da molti considerata la più grande schermitrice di sempre. Unica atleta italiana, insieme con lo schermidore Edoardo Mangiarotti, a vincere sei medaglie d'oro olimpiche.