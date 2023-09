Migliori bar d'Italia, due sono riminesi: premiati dal Gambero Rosso per caffè e pasticceria d'eccellenza

Festa per due locali simbolo del riminese, risultano tra le 45 insegne meritevoli del massimo riconoscimento del Gambero Rosso, le Tre Tazzine e Tre Chicchi 2024, in un elenco dove la Lombardia è prima con nove insegne d'eccellenza, e a seguire l'Emilia Romagna con sei e il Veneto con quattro che fanno la parte del leone. I bar premiati nella provincia di Rimini sono Staccoli Caffè a Cattolica e Rinaldini a Rimini che risulta essere tra i big 45 una new entry.

C’è poi la classifica che assegna una o due stelle ai migliori bar in Italia che per il Gambero Rosso 2024 hanno totalizzato 20 anni in Guida con le 3 tazzine e i 3 chicchi. Mentre una stella è assegnata ai bar che hanno una permanenza in guida di 10 anni. Tra i 18 locali con una stella compare anche Staccoli Caffè.

Staccoli Caffè

La storia di Staccoli ha inizio nel 1952, quando Giuseppe e Assunta, mugnai da generazioni, aprono la prima pasticceria di Cattolica, inizialmente in via Carducci e poi in via XX Settembre, dove ancora ha sede l’Antica Pasticceria. Staccoli Caffè ha ricevuto oltre dieci anni consecutivi il riconoscimento tra i Migliori Bar d’Italia del Gambero Rosso, a simboleggiare l’alta qualità del prodotto e del servizio. Nell’edizione 2019, oltre ai 3 chicchi e alle 3 tazzine, Staccoli Caffè ha ricevuto dal Gambero Rosso anche una menzione speciale “per la proposta di qualità particolarmente alta sul territorio, dalla ricerca delle materie prime alla loro trasformazione, declinando la tradizione in modo contemporaneo”.

Nel 2016 la famiglia Staccoli ha rinnovato l’Antica Pasticceria di via XX Settembre, con un design più moderno e un dehor esterno, pur mantenendo la tradizione in tutti i prodotti che non sono mai cambiati, come il Miacetto, la storica pizza al taglio e tutte le paste da colazione, in particolare i bomboloni.

A 70 anni dalla prima apertura, a dicembre 2022 Staccoli ha rinnova lo shop prima dedicato a cioccolato e vino per creare uno spazio più ampio dedicato alla pasticceria e alla cioccolateria. Uno spazio innovativo, disegnato dall’Architetto Raffaella Morosini, di ispirazione industrial chic, in cui i prodotti della tradizione si sposano con i nuovi prodotti di pasticceria fresca, torteria e cioccolateria. Al piano soppalcato, è stato allestito un piccolo Museo del Cioccolato con esposte attrezzature per la lavorazione del cioccolato che risalgono alla prima metà del ’900.

Rinaldini

Due locali a Rimini, tre a Milano – di cui un corner in Rinascente – e uno a Roma fanno del celebre chef e pastry chef, pluricampione del mondo di gelateria e pasticceria, uno dei volti imprenditoriali più affermati del settore pastry&food. Il nuovo locale in viale Vespucci a Rimini promette un’esperienza a 360 gradi grazie a una eclettica proposta dolce e salata. Tra le referenze clou, la Pizza Stirata d’Autore, personale versione della pizza romana stirata. Interessante anche la componente beverage che comprende un’ampia cocktail list, dall’aperitivo al dopocena. Quella di Viale Vespucci è insomma una vera boutique del buon cibo, nella suggestiva cornice della nuova passeggiata del mare: massima cura di ogni dettaglio, dalla gastronomia all’ambiente, rendono il locale un luogo ideale dove rilassarsi e vivere momenti di convivialità. In piazza Francesca da Rimini ha poi fatto debutto Rinaldini Chiosco.