Mobilità in un clic, rinnovata la partnership tra Moovit e Start: mappate 51 linee

Spostarsi con facilità, avendo in mano tutte le informazioni utili e precise con un semplice clic. A Rimini residente e turisti possono contare su un servizio efficace. Moovit, app per la mobilità urbana già utilizzata da oltre 950 milioni di persone, e Start Romagna, società di trasporto pubblico che opera nella provincia di Rimini e in tutta la Romagna, annunciano insieme al Comune di Rimini il rinnovo della partnership per fornire in tempo reale ai cittadini gli orari di arrivo dei bus alla fermata e i tragitti del trasporto pubblico in combinazione con i mezzi di micromobilità presenti in città. La collaborazione permette agli utenti del trasporto pubblico di individuare velocemente tramite l’app Moovit le soluzioni migliori per raggiungere la propria destinazione e per conoscere in tempo reale l’orario di arrivo del mezzo pubblico alla fermata.

All’interno dell’app Moovit sono state completamente mappate e inserite le 51 linee urbane ed extraurbane operate da Start e le quasi 3000 fermate presenti sul territorio della provincia di Rimini e in Romagna. Alle linee già mappate si aggiungeranno, con la riapertura autunnale delle scuole, anche le linee scolastiche attive nel periodo da settembre a giugno. Inoltre, sempre nell’app Moovit, sono da oggi disponibili i mezzi di micromobilità alternativa, questa una delle novità, come i monopattini Bird e gli scooter MiMoto part of Helbiz, e le biciclette del bike sharing Riminibici. Quando l’utente interroga l’app per conoscere il percorso migliore per raggiungere la propria destinazione, Moovit propone tutti i percorsi possibili: dagli autobus ai treni regionali, dai monopattini elettrici alle biciclette, tutti questi mezzi anche in integrazione tra loro. Altra novità introdotta sono le notifiche personalizzate sulle linee indicate dall'utente e per cui vuole avere informazioni".

Sono 12,3 milioni i passeggeri annui serviti da Start Romagna nel bacino di Rimini, dove i mezzi di Start Romagna percorrono circa 6,5 milioni di km l’anno e che da oggi possono accedere a un servizio innovativo e gratuito già attivo nelle principali aree metropolitane italiane. Un servizio comodo per lavoratori e studenti ma anche per i turisti che spesso hanno difficoltà a muoversi con il trasporto pubblico in un territorio che non conoscono. L’app è infatti disponibile in 45 lingue differenti e, grazie alla posizione Gps individuata dal dispositivo, imposta automaticamente l’area in cui ci si trova. L’app Moovit è progettata per essere utilizzata con una sola mano grazie all’aumento della dimensione dei caratteri e dei principali tasti di navigazione, inoltre può essere facilmente utilizzata da utenti con disabilità visive grazie alle funzioni di VoiceOver e TalkBack che le guidano fino alla conclusione del viaggio.

"Quando due realtà come Moovit e Start Romagna decidono di continuare a collaborare non può che essere una buona notizia - dichiara Carolina Vittucci, Partnership Manager di Moovit in Italia - La visione globale e l’esperienza tecnica di Moovit si uniscono alla territorialità di Start Romagna. Un connubio importante per offrire a pendolari, turisti e viaggiatori business strumenti nuovi e innovativi per spostarsi in maniera veloce ed efficiente nella provincia di Rimini". Vittucci ha inoltre sottolineato l'importanza delle lingue, "tutte le informazioni sono tradotte perfettamente in 45 lingue straniere".

L'assessore alla Mobilità del Comune di Rimini, Roberta Frisoni, guarda alla mobilità sullo smartphone con i servizi già attivi e quelli su cui il Comune sta lavorando, fra cui presto saranno inseriti nella app anche dove trovare il parcheggio e la possibilità di acquistare il biglietto per i mezzi direttamente sulla app Moovit. "Rendiamo sempre più accessibile e puntuale l’informazione sui servizi di mobilità presenti nel territorio riminese - dichiara l’assessore alla mobilità del Comune di Rimini Roberta Frisoni - Dagli orari dei mezzi pubblici in tempo reale, all’indicazione della presenza di altri servizi come monopattini, bici, scooter in sharing presenti nel comune di Rimini: grazie all’app Moovit pianificare i propri spostamenti sarà sempre più facile, scegliendo di volta in volta l’alternativa più comoda e veloce e con la possibilità in futuro di integrare nuove funzioni, come ad esempio le mappe per raggiungere i parcheggi scambiatori. La tecnologia è un pilastro fondamentale della transizione ecologica e questa estate Rimini ne sta dando prova, sperimentando una serie di servizi innovativi per una mobilità sempre più smart".

"Il trasporto pubblico è elemento centrale per una mobilità intermodale e veramente sostenibile - dice Alessandra Gotini, Responsabile Marketing di Start Romagna - Le tecnologie offrono soluzioni che facilitano un percorso che è anche di natura culturale. Tutto si velocizza quando convergono partner affidabili su progetti che stimolino le persone a compiere nuove scelte per gli spostamenti. La nuova opportunità, declinata su un territorio a forte vocazione turistica come Rimini, rappresenta un deciso passo in avanti e conferma Start Romagna quale interlocutore pronto ad implementare nuove soluzioni che costruiscano un’offerta personalizzata e tempestiva, soluzioni che, peraltro, abbiano anche l’obiettivo di contribuire a ridurre o contribuire le emissioni in atmosfera".