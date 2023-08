I monumenti di Italia in Miniatura si illuminano come un presepe, lo show delle aperture serali

Buona, anzi, bella la prima. Così il tenore dei commenti del pubblico nella prima serata di apertura notturna del parco tematico riminese, che mercoledì 9 agosto ha acceso tutte le sue 300 miniature e tenuto in funzione le attrazioni fino alle 22,30 per “Divertente di giorno, magica di notte”, l’evento organizzato dalla Direzione del parco Costa Edutainment per tre mercoledì di agosto.

Ai visitatori che già dal mattino hanno affollato il parco si è unito chi ha approfittato del biglietto serale da 10 euro, dalle 18,30 in vendita alle casse, per tuffarsi in una serata indimenticabile. Allo stupore di trovare l’Italia riprodotta in scala si è aggiunto il godimento delle attrazioni aperte – impagabile la gita in gondola sul Canal Grande nella Venezia by night - e l’emozione delle spettacolari esibizioni di artisti di strada, acrobati, ballerini, cantanti e musicisti dal vivo e trucca bimbi gratis, in un trionfo di effetti speciali di acqua luce e suono.

“Abbiamo investito tanto per ristrutturare e fare splendere Italia in Miniatura – afferma Patrizia Leardini, direzione Costa Edutainment – e dedichiamo queste tre serate al nostro pubblico, sia quello che arriva da lontano, sia a quello residente, che potrà così apprezzare il piccolo tesoro che ha in casa”

L’apertura in notturna è prevista per altri due mercoledì, il 16 e il 23 agosto. Con il biglietto serale a 10 euro dalle 10.30 non ci sono scuse per mancare: il prezzo è in miniatura ma le emozioni sono… giganti.