Mustafà commuove il web, il suo padrone è in Rsa e lui inizia a dimagrire. Si cerca una nuova famiglia

Mustafà è rimasto solo. Nel giardino della villetta dove ha sempre vissuto, nel cuore di Riccione. Il suo padrone, che lo ha sempre accudito, è stato ricoverato in una Rsa. Lui da quando si è separato dal padrone ha iniziato a dimagrire, per molti mesi è rimasto a fare la guardia in attesa del suo proprietario. Gli portavano da mangiare e gli sistemavano le sue aree. Ma ora è giunto il punto di non ritorno e se non troverà un nuovo padrone, Mustafà finirà al canile. Probabilmente già dal prossimo lunedì (17 aprile). L’appello lanciato per adottarlo ha fatto subito il giro del web, migliaia di condivisioni e molti contatti. Ma per il momento Mustafà attende una nuova casa: “Ha vissuto sin da piccolo con il suo proprietario - è il racconto -, poi come spesso succede nella vita il destino ha voluto la separazione perché il proprietario è stato ricoverato in una Rsa e da lì non uscirà più. Purtroppo la casa nella quale è rimasto in questi mesi, che è la stessa in cui ha vissuto tutta la vita, lunedì verrà venduta e per Mustafà si apriranno le porte del Canile. Mustafà ha 10 anni, buono con le persone, la compatibilità con altri animali è da testare. Più che un’adozione del cuore è un miracolo, e come abbiamo visto spesso questi possono accadere”.

Per informazioni o adozione potete chiamare il 329.4568809.