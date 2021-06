Nata la prima Ambasciata dei Sapori della provincia di Rimini

Nasce dalla collaborazione tra il Comune di Verucchio, il ristorante la Fratta e la Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini la prima ambasciata del food della Provincia di Rimini. All’interno del ristorante La Fratta sarà infatti presente un corner con i prodotti vinicoli e oleari dei soci. I candidati a diventare Ambasciata dei Sapori sono i gestori di strutture che hanno la possibilità di referenziare tutti i prodotti della Strada in uno spazio dedicato, di proporli nella ristorazione collegata, di promuoverli mettendoli in evidenza anche con degustazioni ed eventi dedicati. Naturalmente i prodotti sono acquistabili nella struttura.

“La Fratta per come è strutturata e collocata si presta a essere una Ambasciata della Strada dei Vini e dei sapori di Rimini“ commenta Alessandra Della Torre, imprenditrice del food, titolare del Ristorante la Fratta di Verucchio e Barafonda di Rimini: “L’ approccio de La Fratta al consumo del cibo lento, tranquillo, emozionale si colloca in un luogo, Verucchio, dove per tradizione si fanno vini a prodotti. Ma Verucchio è il primo avamposto “natura” di Rimini, vicino, ma nel contempo fuori dalla città, un vero salto nello slow. Siamo fieri di essere protagonisti di questa operazione perché esprime il concept di locale che vogliamo realizzare sin dall’inizio del 2020, fermato solo dall’arrivo della pandemia, è il momento di ripartire”. La Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini mette a disposizione tutta la sua filiera di produttori con una fornitura completa. “Questo esperimento pilota vuole rappresentare, oltre che un’opportunità di carattere promo pubblicitario e commerciale per i soci, anche una testimonianza di come si può collaborare tra istituzioni e privati“ dichiara Sandro Santini, presidente della Strada: ”Con le Ambasciate si promuove il territorio tramite le sue eccellenze eno gastronomiche. Il tentativo è quello di avere una sorta di ambasciata del tipico nei punti più suggestivi della provincia di Rimini. Partiamo da Verucchio grazie alla disponibilità dei gestori della Fratta e dell’amministrazione comunale”.



“La notizia dell’Ambasciata della Strada dei Vini e dei Sapori è importante non solo per il ristorante La Fratta, ma per tutta Verucchio. La nostra cittadina, da porta d’accesso alla Valmarecchia quale è, ha infatti un po’ nel suo dna l’accogliere il visitatore per accompagnarlo e catapultarlo alla scoperta dell’entroterra facendogli scoprire, assaporare e vivere quelle tradizioni di saperi e sapori che questa terra custodisce e trasmette di generazione in generazione” commenta invece la sindaca di Verucchio Stefania Sabba: “Prodotti della terra come il vino che oggi ancor più che in passato si fanno volano turistico, di quel turismo esperienziale che è la nuova frontiera dell’offerta ricettiva. Un plauso quindi ad Alessandra Della Torre per questo importante riconoscimento e alla Strada dei Vini e dei Sapori che porta avanti da tempo azioni di promozione sinergica del nostro territorio”. 21 sono i produttori di vino ed almeno 5 i produttori di olio presenti.