Non si erano più rivisti per 30 anni, gli alunni delle elementari di Sant'Andrea di nuovo insieme

Dopo 30 anni si ritrovano gli alunni della classe elementare di Sant’Andrea in Casale di San Clemente. È stata una cena di classe speciale quella consumata al Ristorante da Corrado a due passi dalla cara ‘vecchia’ scuola elementare dove i 14 alunni, 7 femmine e 7 maschi, oggi 40enni si sono conosciuti per la prima volta nel 1988. Per alcuni di loro il percorso educativo era partito già all’asilo, ma per altri era il primo vero e proprio banco di prova formativo. Ritrovarsi è stato emozionante, sorprendente, curioso, ma soprattutto affettuoso. Lo stupore e la gioia di riabbracciarsi, ha accompagnato ogni momento del convivio, per alcuni di loro erano davvero passati 30 anni senza più rivedersi. Tuttavia i rapporti interpersonali, gli scambi, i toni e le amicizie di allora erano incredibilmente gli stessi, come se tutto di fosse cristallizzato in un’epoca in cui il mondo è ancora da scoprire, in cui tutto è più bello e trasognante.

Oggi nella stessa scuola si siedono numerosi dei figli e figlie degli ex studenti. Oggi a casa, alcuni di loro si prendono cura degli amati genitori. Oggi anche se lontani, tanto lontani come il collegamento in diretta dalla Thailandia alle 4 di mattina ore locali, la voglia di riabbracciarsi ha superato ogni difficoltà. Unica assente, ma indimenticabile, la maestra Anna Rita Tonti, ricordata da tutti con affetto e gratitudine, per aver insegnato loro non solo i fondamentali scolastici, ma anche le regole della socialità, la curiosità di conoscere cose nuove, l’amore per le tradizioni locali e le proprie origini come le recite scolastiche in dialetto che vedevano protagonisti tutti sul palco di fronte alla platea di genitori divertiti e trasognanti sul futuro dei propri bambini.