Nuovi comandanti di Guardia di Finanza e Vigili del fuoco, il saluto di Bellaria

“Un benvenuto ed più sinceri auguri di buon lavoro, ringraziandola anticipatamente per il contributo di esperienza e professionalità che saprà portare al servizio dei nostri territori”, questo in sintesi il messaggio rivolto dal Sindaco Filippo Giorgetti al colonnello Alessandro Coscarelli, nuovo Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Rimini, nonché a Luca Manselli, che a inizio mese ha assunto la guida del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Rimini. Un benvenuto che il Primo cittadino ha espresso “a nome dell’intera comunità di Bellaria Igea Marina, con l’auspicio poi che vi sia presto l’occasione per un gradito incontro di persona.” A Manselli, Giorgetti ha inoltre ricordato l’importanza e confermato “piena disponibilità del prezioso ed apprezzatissimo distaccamento dei Vigili del Fuoco presente a Bellaria Igea Marina.” Nell’occasione, l’Amministrazione esprime il proprio ringraziamento per l’operato di questi anni anche ai due vertici uscenti, il Colonnello delle Fiamme Gialle Antonio Giuseppe Garaglio e Gianfranco Tripi dei Vigili del Fuoco.