Nuovi monitor in arrivo a Coriano per informare i cittadini

L'amministrazione sta inoltre procedendo alle verifiche per sistemare un dispositivo non funzionante a Sant'Andrea

Al fine di informare sempre di più i cittadini, l’amministrazione comunale di Coriano ha installato 4 monitor per creare punti in grado di fornire comunicazioni e segnalazioni utili per il territorio. Purtroppo, a causa dello scarso segnale, sono state necessarie verifiche tecniche e interventi per trovare soluzioni tecnologiche per garantire il loro perfetto funzionamento.

Ad oggi i monitor di Coriano centro, Ospedaletto e Cerasolo Ausa sono funzionanti, mentre quello di S.Andrea in Besanigo non risulta attivo. Nei prossimi giorni i tecnici della ditta fornitrice dovranno procedere con l’attivazione anche del monitor di S.Andrea in Besanigo con aggiornamenti di hardware e software.

Verificata la miglioria il Comune acqusterà altri tre monitor che saranno posizionati a Cerasolo paese in via Primo Maggio, a Passano in piazza Beato Enrico, a Mulazzano in piazza Mula d’oro. In questo modo aumenterà la diffusione delle informazioni migliorando l’efficienza e l’efficacia rispetto ai tradizionali mezzi di informazione che risulta particolarmente importante su un grande territorio come quello del comune di Coriano.