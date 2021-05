Nuovo sito di Start Romagna: navigazione più semplice e nuovi contenuti studiati per i viaggiatori

Nella sezione orari e servizi, oltre a poter consultare per ciascuna linea le tabelle orarie e il percorso, sarà possibile visualizzare eventuali aggiornamenti, che saranno pubblicati in tempo reale

Restyling dal punto di vista grafico e nuova organizzazione dei contenuti: Start Romagna ha rinnovato il proprio sito web per rendere più semplice la navigazione e andare incontro alle esigenze dei viaggiatori, che sul nuovo portale potranno trovare utili strumenti per organizzare il proprio viaggio. Il nuovo sito web, già online all’indirizzo www.startromagna.it, è caratterizzato da un design semplice, studiato per essere visualizzato al meglio da tutti i tipi di dispositivi, e da un menù intuitivo, per rendere più veloce l’accesso ai vari servizi offerti da Start. Il portale risponde inoltre agli standard previsti dalla normativa europea in materia di accessibilità e navigabilità.

Tra le novità un facile accesso alle app che consentono di pianificare il proprio viaggio in maniera più funzionale e di visualizzare il percorso delle varie linee, con l’indicazione delle fermate. Nella sezione orari e servizi, oltre a poter consultare per ciascuna linea le tabelle orarie e il percorso, sarà possibile visualizzare eventuali aggiornamenti, che saranno pubblicati in tempo reale. Sul sito web di Start Romagna i clienti potranno trovare, in apposite sezioni dedicate, tutte le informazioni relative ai biglietti, agli abbonamenti e le promozioni dedicate al turista. Il portale resta il punto di riferimento principale, insieme ai canali Telegram attivi nei tre bacini e agli avvisi ricevibili in tempo reale con la registrazione al servizio di mailing personalizzato Start&You, per tutte le notizie legate alla viabilità e alle variazioni temporanee dei percorsi.