On line il nuovo sito del Comune di Misano Adriatico

In prospettiva diventerà un punto unico di erogazione di servizi digitali: come certificati, istanze, effettuare iscrizioni e partecipare a concorsi

Prosegue il cammino di Misano Adriatico nel solco dell’innovazione digitale. E’ online il nuovo sito web del Comune che, oltre ad avere un’interfaccia più accattivante, snella ed intuitiva, consente una più facile navigazione ed offre numerosi servizi online per il cittadino. E’ già attiva l’interfaccia ‘Pago PA’ attraverso cui gli utenti possono regolarizzare qualsiasi pagamento nei confronti della pubblica amministrazione direttamente da casa, senza doversi recare in uffici postali, banche o tabaccherie. In prospettiva il nuovo sito web diventerà un punto unico di erogazione di servizi digitali: tutti i cittadini potranno richiedere online certificati, da quelli anagrafici a quelli di stato civile; potranno presentare istanze, effettuare iscrizioni e partecipare a concorsi. Tutto ciò che prima necessitava di doversi recare di persona negli uffici comunali, che comunque rimangono aperti al pubblico con le stesse funzioni, potrà essere fatto anche online, comodamente da casa.

“Uno sportello telematico aperto 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno – commenta l’assessore con delega all’innovazione tecnologica, Filippo Valentini -. Questo ci consente di stare al passo con i tempi e di offrire ai cittadini un’opportunità in più per rispondere alle loro necessità. Un grazie va agli uffici comunali che hanno contribuito alla realizzazione del progetto”. Il nuovo sito web, online all’indirizzo www.misano.org, è realizzato seguendo le linee guida suggerite dall’Agid (Agenzia per l’Italia digitale) ed è concepito per essere responsive, capace, cioè, di adattarsi a qualsiasi supporto di navigazione.