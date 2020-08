Orti biologici per i pensionati: gli appezzamenti disponibili e quando presentare domanda

L’Amministrazione di Bellaria Igea Marina ha pubblicato l’avviso per l’assegnazione di alcuni degli appezzamenti di proprietà comunale destinati ad orti biologici: nel contesto delle politiche di valorizzazione della terza età e di inclusione sociale, i terreni verranno destinati a pensionati residenti a Bellaria Igea Marina, almeno 55enni se donne e di almeno 60 anni di età se uomini.

I terreni che si sono resi disponibili sono un totale di cinque: tre dei venti presenti in zona Parco del Gelso a Igea Marina e due degli otto presenti in via Ravenna a Bellaria. Gli orti non sono cedibili e dovranno essere utilizzati, in cambio di una quota fissa simbolica, esclusivamente per la coltivazione a uso famigliare e non destinata alla vendita; rigorosamente vietato anche l’uso di prodotti chimici, per un progetto che mira all’utilizzo virtuoso delle risorse e del terreno.



Il modello da utilizzare per presentare domanda è disponibile sia presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, sia online sul sito istituzionale www.comune.bellaria-igea-marina.rn.it: gli interessati devono compilarlo e consegnarlo entro il 30 settembre secondo le diverse modalità contemplate dall’avviso pubblico. In sede di domanda, i richiedenti dovranno anche dichiarare il valore Isee del nucleo famigliare.