Il paese di trasforma in una piccola Betlemme, impegnati nel presepe vivente 180 figuranti

Anche quest'anno il centro storico di Montefiore Conca si trasforma in una piccola Betlemme. In un'atmosfera magica, ricca di suggestioni sacre, nella cornice di uno dei borghi più belli d'Italia, si rinnova una tradizione che coinvolge in maniera attiva la cittadinanza montefiorese, richiamando come sempre tantissimi visitatori. E' tutto pronto per la nuova edizione del Presepe Vivente, l'iniziativa di rievocazione promossa dall'amministrazione comunale di Montefiore Conca insieme alla Pro Loco. Tre le date di svolgimento della manifestazione: 26 dicembre dalle ore 17 alle 19; 30 dicembre dalle 20.30 alle 22; 1° gennaio dalle ore 17 alle 19.

Saranno più di 180 i figuranti che prenderanno parte alla rappresentazione - tra pastori, legionari romani, artigiani, bottegai e le altre figure classiche della Natività - dando così vita a una serie di diversi quadri ispirati alla nascita di Cristo. L’intento di evocare il ricordo della notte di Betlemme e del cammino dei Re Magi, porta attorno alla Rocca di Montefiore Conca animali, pastori e figure religiose. Non mancheranno la riproduzione dei mestieri antichi - dal fabbro al falegname, dall'arrotino al coniatore, passando per mugnaio, vasaio, ciabattino -, la musica degli zampognari, un teatro all’aperto e tante occasioni per riempirsi gli occhi, e il cuore, con le luci e la felicità del Natale. Ai quadri tradizionali - come l'orafo e lo scultore - si aggiungono quest'anno l'herbarium, il vetraio, e il medico, dando vita ad una vera e propria casa delle arti. La rappresentazione coinvolgerà l'intero centro storico e - in via eccezionale - uno dei luoghi simbolo di Montefiore: per l'occasione, infatti, la Rocca malatestiana spalancherà le sue porte, offrendo al pubblico la possibilità di avventurarsi lungo percorsi mai esplorati visitando diverse stanze che fungeranno da estensione del Presepe Vivente.