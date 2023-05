Pagamento delle bollette alle casse e ampia gamma di prodotti, il supermercato diventa "Tuday"

Cambia formato il Conad City di via Catullo 9 a Rimini che ora espone l’insegna “Tuday Conad”. Tuday Conad è il nuovo layout destinato a punti vendita che si trovano in luoghi urbani di forte passaggio, dove la gente va a fare la spesa principalmente a piedi. Il negozio è gestito dai soci Conad Mirco Montebelli e Alessandro Dall’Acqua ed è associato alla cooperativa Commercianti Indipendenti Associati. Vi lavorano 12 persone e ha una superficie di vendita di 420 metri quadri. Gli orari sono dal lunedì al sabato dalle 7 alle 20, la domenica dalle 8 alle 13.

Tuday Conad è “il luogo delle cose buone”, che recupera gli spazi espositivi oggi destinati alle campagne promozionali potenziando gli assortimenti continuativi e migliorando la leggibilità dello scaffale. Si rivolge a molteplici tipologie di clienti: dai residenti di quartiere ai clienti che lavorano, dai giovani – studenti ai turisti, ed è molto semplice da fruire anche per i clienti in età più avanzata.

La sua proposta, figlia di un progetto sartoriale, è costruita attorno ai bisogni delle persone e vuol rispondere alle nuove esigenze e stili di vita dei diversi consumatori. Grazie alla sua peculiarità di negozio versatile, orientato alla “soluzione pronta”, il format è attento alle esigenze dei clienti in cerca di una spesa quotidiana completa, molto veloce, efficiente ed evoluta. Affianca a prodotti per risolvere le numerose piccole emergenze quotidiane un assortimento distintivo e specializzato, più curato in numerose categorie, differenziate in base al singolo progetto. I soci gestori implementeranno nuovi servizi a disposizione del cliente come il pagamento delle bollette alle casse ed altro.

Nel nuovo punto vendita Tuday sarà mantenuta una quotidiana e continua convenienza dei prezzi, l'ampia gamma di prodotti Logo rosso a marchio Conad, Sapori & Dintorni, Sapori e Idee e Conad Percorso Qualità”. I clienti potranno fruire di promozioni a loro dedicate, nonché potranno trovare in negozio le campagne “Bassi e fissi” e “Convenienti sempre, l’attività “Mi Premio” e tutte le campagne di collezionamento a punti organizzate da Conad.

Commercianti Indipendenti Associati è impegnata, insieme a tutto il sistema Conad, allo sviluppo del nuovo Canale su tutti i territori della rete associata.