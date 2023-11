Un party con taglio della torta davvero particolare, per partecipare d'obbligo l'abito da sposa

Il giorno delle nozze, si sa, vola via in un attimo e l’abito da sposa tanto sognato finisce presto in un angolo dell’armadio. Quale donna, dopo essersi sposata, non ha detto, almeno una volta che avrebbe voluto rimettere il proprio abito da sposa? Un sogno che si avvera. Con il primo Wedding Open Day firmato “DimmidiSì”: l’agenzia di Wedding Entertainment di Riccione. All’evento dal titolo “Meet&eat” ci si potrà presentare rigorosamente in abito da matrimonio per chi è già convolato a nozze. Chi invece è in attesa di pronunciare il fatidico ‘si’ potrà partecipare per respirare e raccogliere tanta ispirazione. Oltre a consigli e idee dai professionisti potrà confrontarsi con gli sposi del 2023 per organizzare al meglio la propria festa speciale.

Un'occasione unica partecipare al pranzo “unconventional DimmidiSì” per festeggiare gli sposi del 2023. “DimmidiSì accompagna per mano le coppie, prima, durante e anche dopo l’evento – spiega Valentina Carbonera, Responsabile eventi –. La nostra filosofia è quella di mettere al centro le persone perché siamo una grande community. Per il secondo anno consecutivo organizziamo un pranzo ‘unconventional’ con gli sposi che si sono rivolti a noi l’anno precedente. Provate a immaginare la sposa col suo abito bianco mentre mangia un panino. Con una novità – continua Carbonera –. Quest’anno apriamo le porte anche a futuri sposi in cerca di idee innovative. A dar loro suggerimenti un ‘network’ di professionisti di supporto che possa realizzare in dettaglio la visione degli sposi. Trasformando il loro sogno in un momento unico e indimenticabile per unicità, bellezza e carattere. In più ci saranno coppie di sposi che potranno raccontare e consigliare con la propria esperienza”.

Un pranzo - evento con l'intrattenimento, la musica e l'esclusiva Video Party Experience by DimmidiSì. Tutti gli ingredienti di un tradizionale matrimonio. A prendere per la gola le coppie i super golosi panini gourmet de "La Salsicciona" (in via Gabriele D’Annunzio, 197 a Riccione), domenica 26 novembre 2023 dalle ore 12.30. A coronare il pranzo ci sarà anche la torta nuziale. Ogni matrimonio è infatti un evento unico ed irripetibile e quindi un viaggio inedito tutto da scoprire soprattutto per chi ancora deve prendere decisioni sul come e con chi organizzarlo.

Il Wedding Open day è dedicato per la prima volta anche a futuri sposi per trovare ispirazione attraverso racconti, storie d’amore, incontri da chi è già sposato e consigli professionali da chi si occupa di musica, intrattenimento, allestimento, animazione ed effetti speciali.